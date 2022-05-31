انتهاء المهلة المحدّدة من قِبل "الإحصاء" للعد الذاتي اليوم

تنتهي اليوم الثلاثاء المهلة المحددة من الهيئة العامة للإحصاء للعد الذاتي، الذي يُعد التعداد الخامس في تاريخ المملكة.
وتستخدم الهيئة في العد 3 طرق: الأولى، وتتمثل في العد الذاتي، بحيث يقوم رب الأسرة باستيفاء الاستمارة إلكترونياً عن طريق رابط على الإنترنت، فيما تعتمد الطريقة الثانية على العدّ الميداني، وأما الثالثة في محطات العد الذاتي وذلك بلقاء باحثي العد الميداني.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد أعلنت في وقت سابق تمديد خيار العد الذاتي لتعداد السعودية 2022 لمدة 6 أيام حتى نهاية اليوم الثلاثاء 31 مايو، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين والمقيمين.