انتهاء المهلة المحدّدة من قِبل "الإحصاء" للعد الذاتي اليوم

وتستخدم الهيئة في العد 3 طرق: الأولى، وتتمثل في العد الذاتي، بحيث يقوم رب الأسرة باستيفاء الاستمارة إلكترونياً عن طريق رابط على الإنترنت، فيما تعتمد الطريقة الثانية على العدّ الميداني، وأما الثالثة في محطات العد الذاتي وذلك بلقاء باحثي العد الميداني.