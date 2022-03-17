انتهاء صيانة أبواب المسجد الحرام استعدادًا لشهر رمضان المبارك

وأضاف: تضمنت أعمال الصيانة الدهانات وفحص الألوان أو وجود أي أضرار بها، وإعادة رش طبقتين من الدوكو باللون المطلوب للمكان المتضرر بعد تجهيز السطح وبعد طبقة التأسيس اللازمة لأعمال الدهانات وفي النهاية رش طبقة التلميع والحماية أيضا للاحتفاظ بالشكل الجمالي لأطول فترة ممكنة، مؤكداً أن فريقًا مُخْتَصًّا من مهندسين وفنيين يشرف على هذه الأعمال للتأكد من تنفيذها وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية.