انسيابية وسهولة.. قطار المشاعر يفوج 210 آلاف حاج إلى صعيد عرفات

وبدأت المحطاتُ التشغيلَ في الساعة 2 صباح يوم عرفة، وتستمر حتى الساعة 11 صباحًا، ثم يتوقف ليعود إلى العمل مرة أخرى للتفويج إلى مشعر مزدلفة حتى الفجر، ثم يبدأ في التفويج إلى مشعر منى بعد منتصف الليل.