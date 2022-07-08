انسيابية وسهولة.. قطار المشاعر يفوج 210 آلاف حاج إلى صعيد عرفات

بدأت حركة قطار المشاعر في العمل، في تمام الساعة الثانية صباح اليوم 9 ذي الحجة، يوم عرفة، بكل انسيابية وسهولة وبشكل سريع عبر المحطات المخصصة، وهي 9 محطات في المشاعر المقدسة (عرفات، ومنى، ومزدلفة).
ويتم تفويج الحجيج بطريقة التباين الرقمي؛ حيث يفوج حجاجًا بين المحطات المشابهة؛ فمحطة منى 3 يتم تفويج الحجاج فيها إلى محطة عرفات 3 وهكذا.
وحسب بيانات إدارة التشغيل؛ فإن سعة قطار المشاعر هذا العام خُصص لها 210 آلاف حاج من حجاج الداخل ودول الخليج وغيرها.
وبدأت المحطاتُ التشغيلَ في الساعة 2 صباح يوم عرفة، وتستمر حتى الساعة 11 صباحًا، ثم يتوقف ليعود إلى العمل مرة أخرى للتفويج إلى مشعر مزدلفة حتى الفجر، ثم يبدأ في التفويج إلى مشعر منى بعد منتصف الليل.