انضمام شركة البحر الأحمر للتطوير لعضوية منظمة السياحة العالمية

وقال: تعزز هذه العضوية تركيز شركة البحر الأحمر للتطوير المستمر على تبني النهج المتجدد في التطوير السياحي لمساعدتها على تحقيق أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات، كما أنه بالنظر إلى مشاريعنا الضخمة، كوجهتي البحر الأحمر وأمالا، أؤمن بأن العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يفضي لنتائج إيجابية للغاية ويسمح لنا في الوقت ذاته بوضع معايير جديدة للتطوير السياحي المستدام في الوقت الذي نعمل على الترحيب بضيوفنا الأوائل في مثل هذا الوقت العام المقبل.