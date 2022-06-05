انطلاق أعمال المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول "الوساطة" بمدينة جدة

وشدد على أن منظمة التعاون الإسلامي تولي اهتمامًا خاصًا بالوساطة، حيث إن نحو 60 في المائة من مجموع النزاعات في العالم يقع ضمن جغرافية المنظمة، مشيرًا إلى أنه بسبب هذه الصراعات، تعرضت الشعوب إلى العديد من التجارب المريرة، وقد تراجعت التنمية الشاملة في هذه البلدان، لذلك فإن لدى أعضاء المنظمة التزامًا قويًا بحل النزاعات المعلقة بشكل سلمي ودائم.