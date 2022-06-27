انطلاق أعمال المشاركة السعودية في فعاليات المنتدى الحضري العالمي الـ11 ببولندا

بمشاركة عدة جهات حكومية، شارك أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير رئيس الوفد السعودي، نيابة عن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، في فعاليات المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر (WUF11)، والذي انطلقت أعماله أمس الاثنين، وينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-Habitat" في مقاطعة كاتوفيتشي بجمهورية بولندا، خلال الفترة من 26 – 30 يونيو الجاري، تحت شعار "تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل".