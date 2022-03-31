انطلاق أعمال المشاورات اليمنية في يومها الثاني وسط حضور دولي

وأضاف -خلال افتتاح اليوم الأول للمشاورات التي تتواصل حتى 7 أبريل- أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يثمّن وجود الجميع للمشاركة في المشاورات اليمنية- اليمنية، ويؤكد جملة من الثوابت في وسط عالم من المتغيرات، وهي الموقف الثابت لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم الأمن والاستقرار في اليمن، والعمل على إيجاد حل للأزمة اليمنية يُنهي الصراع وينقل اليمن من حالة الحرب وتداعياتها إلى حالة السلم وتحدياته؛ وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في: (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216)، وأن اتفاق الرياض يشكل خارطة طريق، واستحقاقًا وطنيًّا يمنيًّا، واستكمالُ بنوده متطلب يمني.