انطلاق أعمال الملتقى العلمي الـ21 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

وقدّم مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للحوكمة والمشاريع التنفيذية والمشرف العام على التقنية والتحول الرقمي المكلف المهندس سليمان بن أحمد البسام، مشاركته بعنوان (توظيف التحول الرقمي في استقبال ضيوف الرحمن)، كما قدم المشرف على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد بن محمد التويجري، مشاركته بعنوان (مستقبل الذكاء الاصطناعي وأثره في تطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة).