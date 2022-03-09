انطلاق أعمال الملتقى العلمي الـ21 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

انطلقت، صباح اليوم، جلسات الملتقى العلمي الـ21 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، بتنظيم من معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، تحت شعار "التحول الرقمي في منظومة الحج والعمرة والزيارة"، وتستمر أعماله لمدة يومين.
وناقشت الجلسة الأولى محور "حوكمة التحول الرقمي" التي يرأسها وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية الدكتور عامر بن عوض الزائدي، وتناولت ورقة رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية الدكتور طارق بن عبدالله الشدي (حوكمة وإدارة البيانات لتمكين التحول الرقمي في منظومة الحج والعمرة والزيارة)، فيما تطرق نائب محافظ هيئة الحوكمة الرقمية للتنظيم والثقة الرقمية إلى (التشريعات والأنظمة لتمكين التحول الرقمي في منظومة الحج والعمرة والزيارة).
وتناول الرئيس التنفيذي لشركة رؤية الخبراء الاستشارية الدكتور باسم بن جميل ظفر (إطار التحول الرقمي للحج)، وتطرّق مستشار البيانات ودعم القرار في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى (مخاطر وفرص التحول الرقمي).
وخلال جلسة رئيسة بعنوان (التحول الرقمي في خدمة ضيوف الرحمن) ألقاها وزير الحج والعمرة عضو اللجنة الإشرافية على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تحدث عن جهود وزارة الحج والعمرة في التحول الرقمي لخدمة ضيوف الرحمن.
واستكملت الجلسة الثانية بعنوان (توظيف التحول الرقمي لخدمة ضيوف الرحمن) ويرأسها نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط.
كما تحدث في الجلسة الثانية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن (التحول الرقمي في الحرمين الشريفين).
وقدّم مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للحوكمة والمشاريع التنفيذية والمشرف العام على التقنية والتحول الرقمي المكلف المهندس سليمان بن أحمد البسام، مشاركته بعنوان (توظيف التحول الرقمي في استقبال ضيوف الرحمن)، كما قدم المشرف على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد بن محمد التويجري، مشاركته بعنوان (مستقبل الذكاء الاصطناعي وأثره في تطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة).
واختتمت الجلسة بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي لتجربة الضيف – برنامج خدمة ضيوف الرحمن، المهندس هاني بن أحمد دهان بعنوان (توظيف التحول الرقمي لإشراك ضيوف الرحمن خلال رحلة الحج والعمرة وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة).
ومن المقرر أن يفتتح أمير المدينة مساء اليوم، الملتقى الحادي والعشرين العلمي، والذي يُعقد في المدينة المنورة بعنوان (التحول الرقمي في منظومة الحج والعمرة والزيارة) الذي تنظمه جامعة أم القرى؛ ممثلة في المعهد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين.
ويهدف المؤتمر لتعزيز التطورات التقنية الحديثة والاستفادة من مخرجات عصر التحول الرقمي لتعظيمها في منظومة الحج والعمرة والزيارة، ويعتبر الملتقى العلمي للتحول الرقمي الأول والأكبر في تاريخ المملكة، ويعكس حرص القيادة الرشيدة وجديتها في المضي قدمًا في برنامج التحول الرقمي وفق الرؤية ٢٠٣٠ في مجال الحج والعمرة والزيارة.
واستلهم الملتقى خلال الأعوام السابقة أهدافه ومحاوره العلميَّة من رؤية المملكة العربيَّة السُّعوديَّة؛ وبالتركيز على مدينتي مكَّة المكرمة والمدينة المُنورة، والمجال البحثي الذي يتوافق مع التَّوجُّهات المستقبليَّة لخدمة ضيوف الرَّحمن؛ مستثمرا أفكار الباحثين للارتقاء بالخدمات المُقدَّمة خلال رحلتهم في مكَّة والمدينة والمشاعر المقدَّسة.
واستضاف الملتقى العديد من أصحاب القرار وكبار المسؤولين؛ لمناقشة الأبحاث والتجارب والاقتراحات من قبل الباحثين في الجامعات السعودية، وكذلك المهتمين في مجال الحج والعمرة والزيارة.
ويهدف هذا الملتقى إلى تبني الرؤى المستقبلية لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله في تطوير منظومة الحج والعمرة، بالاستفادة من التقنيات الحديثة والبحوث العلمية في شتى المجالات؛ لتسهيل أداء النسك لضيوف الرحمن.
وسيتيح الملتقى تعزيز العلاقات بين مختلف الجهات العاملة وزيادة التعاون فيما بينها وإقامة شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق الجودة الشاملة في الخدمات المقدمة.