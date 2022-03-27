انطلاق أعمال المنتدى السعودي الدولي السنوي لأمراض القولون والمستقيم

وأضاف أن "المؤتمر يشتمل على57 محاضرة وجلسة نقاش تضم العديد من الأوراق العلمية المهمة؛ لمناقشة عدة مواضيع في مختلف الجوانب التشخيصية والعلاجية والمستجدات الجراحية في أمراض القولون والمستقيم، مثل عمليات العلاج الكيميائي البريتوني (HIPEC) أثناء الجراحة، والتي تُعمل الآن عن طريق المنظار، وعمليات إزالة الأورام بالمنظار والروبوت، مما يعكس الحرص على تقديم أفضل الخدمات الطبية والمساهمة في تطوير الأداء المهني والعلمي وتعزيز المشاركة وتبادل الخبرات مع أهم المراكز الصحية عالمياً".