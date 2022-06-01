انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين دول الخليج وروسيا

وقال "الحجرف": المجلس الوزاري سيبحث عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى التي صدرت عن القمة 42 بالرياض، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.