انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين دول الخليج وروسيا

بدأ الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين دول الخليج وروسيا، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالعاصمة الرياض.
وتعقد أعمال اجتماع الدورة الـ 152 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية - للمجلس الوزاري، بمشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال "الحجرف": المجلس الوزاري سيبحث عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى التي صدرت عن القمة 42 بالرياض، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.