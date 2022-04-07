انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة الوطنية لتلاوة القرآن في غينيا "40"

وألقى نائب الأمين للشؤون الدينية رئيس لجان التحكيم بالمسابقة الشيخ إبراهيم عثمان باه كلمة أوضح فيها أن المسابقة في عامها الأربعين تقام بثمانية مستويات: المستوى الأول حفظ كامل القرآن الكريم للكبار، والثاني حفظ كامل القرآن للصغار، والثالث حفظ عشرين جزء للكبار، والرابع خمسة عشر جزءًا، والخامس حفظ عشرة أجزاء، والسادس خمسة أجزاء للصغار، والسابع تفسير القرآن الكريم باللغة العربية واللغات المحلية، والثامن فرع خاص للمكفوفين.