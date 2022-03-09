انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن بالباحة

تنطلق بعد غدٍ التصفيات النهائية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، بمشاركة 7 متسابقين من البنين والبنات.
وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمنطقة الباحة مرزوق بن عبدالله الرويس؛ أن عدد المتسابقين المتأهلين للتصفيات النهائية بالباحة 4 من البنين، و3 من البنات في عدد من فروع الجائزة؛ حيث سيتم عن بعد من داخل مقر الفرع مع المحكمين والمحكمات بالوزارة للاستماع لتلاوتهم.
ونوه إلى الاهتمام البالغ والعناية الكبيرة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين بحفظة كتاب الله من خلال الموافقة على هذه الجائزة وتنظيم المسابقة، سائلًا الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء على ما يقدمه لحفظة القرآن الكريم، متمنيًا التوفيق والسداد للمتسابقين والمتسابقات.