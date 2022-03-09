انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن بالباحة

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمنطقة الباحة مرزوق بن عبدالله الرويس؛ أن عدد المتسابقين المتأهلين للتصفيات النهائية بالباحة 4 من البنين، و3 من البنات في عدد من فروع الجائزة؛ حيث سيتم عن بعد من داخل مقر الفرع مع المحكمين والمحكمات بالوزارة للاستماع لتلاوتهم.