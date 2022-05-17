انطلاق المؤتمر الأول لبحوث ومؤشرات سوق العمل في الرياض

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور أسامة بن عبدالرحمن الجميلي أن حكومة المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقوى العاملة، حيث صدر الأمر السامي الكريم ببناء المرصد؛ بهدف الإسهام في دعم واتخاذ القرارات وتطوير البرامج من خلال البيانات الدقيقة، والمؤشرات وإعداد التقارير والدراسات عن سوق العمل، مبينًا أن المرصد تبنى رؤية طموحة تتمثل في أن يكون المصدر الموثوق لبيانات وتحليلات سوق العمل في المملكة، لافتًا إلى أنه من هذا المنطلق تمثلت رسالة المرصد في العمل المستمر في دعم التحول الاستراتيجي لمختلف منظمات العمل بالمملكة من خلال توفير مختلف البيانات والتقارير والدراسات حول المواضيع الرئيسية الحالية والمستقبلية لسوق العمل بالمملكة.