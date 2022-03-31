انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية برعاية خليجية وحضور دولي

وكان للحضور الدولي موقفًا لدعم المشاورات اليمنية، حيث حضر كل من المبعوث الأميركي لليمن تيم لندركنغ، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن هانز غرندبرغ، والمبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي.