انطلاق برنامج "لقاء المشترين" في معرض الدفاع العالمي بمشاركة "الدفاع"

ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي وعلى هامش أعمال يومه الثاني، انطلق برنامج "لقاء المشترين" الذي يهدف إلى تنسيق مقابلات الجهات المستفيدة في وزارة الدفاع مع المشترين من الشركات المحلية والأجنبية؛ لبحث مجالات التعاون، والاطلاع على أحدث التقنيات في مجال التموين والصيانة والإسناد الفني والخدمات والمشروعات.