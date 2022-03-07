محليات

انطلاق برنامج "لقاء المشترين" في معرض الدفاع العالمي بمشاركة "الدفاع"

لتنسيق مقابلات الجهات المستفيدة بالوزارة والشركات المحلية والأجنبية
انطلاق برنامج "لقاء المشترين" في معرض الدفاع العالمي بمشاركة "الدفاع"

جانب من اليوم الثاني لمعرض الدفاع العالمي بالرياض

واس
واس

ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي وعلى هامش أعمال يومه الثاني، انطلق برنامج "لقاء المشترين" الذي يهدف إلى تنسيق مقابلات الجهات المستفيدة في وزارة الدفاع مع المشترين من الشركات المحلية والأجنبية؛ لبحث مجالات التعاون، والاطلاع على أحدث التقنيات في مجال التموين والصيانة والإسناد الفني والخدمات والمشروعات.

ويستمر البرنامج حتى نهاية اليوم الثالث للمعرض، إذْ ينسق البرنامج أكثر من 600 مقابلة بين جهات عدة حكومية، خاصة محلية وعالمية، مدة كل لقاء 15 دقيقة فقط.

ويمثل وزارة الدفاع في لجنة لقاء المشترين العقيد المهندس سلطان بن محمد القحطاني، لحضور المقابلات مع الشركات العالمية والمحلية، وبحث مجالات التعاون، والاطلاع على أحدث التقنيات والمنتجات.

الرياض
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معرض الدفاع العالمي
لقاء المشترين

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