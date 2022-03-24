انطلاق بطولة القصب للرياضات اللاسلكية غدًا بمشاركة محلية وعالمية

تنطلق غدًا بطولة القصب 2022 للرياضات اللاسلكية في ميدان بلدية القصب للرياضات اللاسلكية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت بمشاركة أكثر من 50 مشاركًا من داخل المملكة وخارجها يتنافسون في 3 فئات؛ وهي: الطائرات النفاثة، وطائرات البنزين، والسيارات الكهربائية.
ودعا الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد من لديه الرغبة في المشاركة إلى التسجيل في موقع الاتحاد، بشرط أن يمتلك العضوية، والالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا التي أقرتها الجهات الرسمية.
وتنطلق فعاليات البطولة عند الساعة 1:30م يوم غد الجمعة، وسط اهتمام كبير من بلدية القصب، بتوفير جميع الإمكانات لإنجاح البطولة، من خلال التجهيزات المادية والكوادر البشرية، وتهيئة مكان مخصص للعوائل وعربات "الفود ترك" للاستمتاع بمشاهدة منافسات هذه البطولة.
من جانبه رحب رئيس بلدية القصب المهندس مطلق بن عبد الله أبو ثنين بالمشاركين في هذه البطولة، مؤكدًا حرص البلدية في التعاون مع اتحاد الرياضات اللاسلكية، وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهذه الرياضة، ونشرها بشكل أكبر في المنطقة من خلال استضافة هذه البطولة؛ سعيًا للوصول لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.