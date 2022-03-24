انطلاق بطولة القصب للرياضات اللاسلكية غدًا بمشاركة محلية وعالمية

من جانبه رحب رئيس بلدية القصب المهندس مطلق بن عبد الله أبو ثنين بالمشاركين في هذه البطولة، مؤكدًا حرص البلدية في التعاون مع اتحاد الرياضات اللاسلكية، وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهذه الرياضة، ونشرها بشكل أكبر في المنطقة من خلال استضافة هذه البطولة؛ سعيًا للوصول لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.