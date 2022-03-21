انطلاق جلسات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

من جهته أوضح معالي مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أن الخطوط قادرة على استيعاب توافد 30 مليون معتمر سنويًا عام 2030، وذلك من خلال زيادة أسطولها، وزيادة الوجهات المباشرة، إضافة إلى تفعيل مطار جدة ليكون مطارًا محوريًا، مؤكدًا أن جدة ستكون منصة التقاء وذلك بالعمل مع شركة المطارات في هيئة الطيران المدني خلال العام الحالي والقادم.