انطلاق جلسات ملتقى الرياض للدفاع

ويهدف ملتقى الرياض للدفاع، إلى تعزيز التواصل بين قادة القطاع الحكومي والعسكري في المملكة والعالم من خلال حوارات حول أبرز قضايا الصناعة ومستقبلها؛ حيث سيناقش المشاركون من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وكبار الشخصيات الحاضرين، أحدث البحوث التي تدفع تطور قطاع الدفاع والأمن في القرن الحادي والعشرين.