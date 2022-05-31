انطلاق جلسات ندوة "الفتوى في الحرمين وأثرها في التيسير على قاصديهما" بالمسجد الحرام

بدوره، تطرق الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، إلى منهج النبي -صلى الله عليه وسلم- وتطبيقه في الحرمين الشريفين، والحاجة إلى العناية بمنهج النبي -صلى الله عليه وسلم- في الفتوى؛ لأنه يضبط للمفتي طريقة الفتوى، كما ينبغي للمفتي أن يوضح للسائل ما هو واجب وما هو مستحب؛ لأنه ليس كل ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- سواء كان ذلك في شأن الصلاة أو في شأن الحج أو غيرهما من العبادات هو من الواجبات؛ كالاستفتاح واستلام الحجر الأسود، والاضطباع والرمل في الطواف وغير ذلك.