انطلاق "حملة صيف العثيم مول".. فعاليات متنوعة وبرامج ترفيهية وعروض خاصة بالعيد

أكملت شركة عبدالله العثيم للاستثمار المالكة لمجمعات "العثيم مول" بالمملكة، كل الاستعدادات لانطلاق فعاليات "حملة صيف العثيم مول"، التي تستمر من عيد الفطر إلى عيد الأضحى المباركيْن، في مجمعاتها التسعة، والتي تشمل "العثيم مول" في كل من: (الرياض- الربوة- خريص- الأحساء- الدمام- بريدة- عنيزة- الرس- حائل- عرعر).