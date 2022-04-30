انطلاق "حملة صيف العثيم مول".. فعاليات متنوعة وبرامج ترفيهية وعروض خاصة بالعيد

أكملت شركة عبدالله العثيم للاستثمار المالكة لمجمعات "العثيم مول" بالمملكة، كل الاستعدادات لانطلاق فعاليات "حملة صيف العثيم مول"، التي تستمر من عيد الفطر إلى عيد الأضحى المباركيْن، في مجمعاتها التسعة، والتي تشمل "العثيم مول" في كل من: (الرياض- الربوة- خريص- الأحساء- الدمام- بريدة- عنيزة- الرس- حائل- عرعر).
وتحمل "صيف العثيم مول" في نسختها هذا العام، العديدَ من الفعاليات والبرامج الترفيهية والتسويقية الجاذبة التي تناسب مختلف شرائح المجتمع.
وتتضمن الحملةُ العروضَ الخاصة بالعيد السعيد بمفاجآتها المتنوعة وجوائزها القيمة.
ويأتي تنظيم "حملة صيف العثيم مول" في إطار البرامج والفعاليات الجاذبة التي تقدّمها مجمعات "العثيم مول"، واهتمامها بتلبية رغبات الأسر من المواطنين والمقيمين
يُذكر أن مجمعات "العثيم مول"، تُعَد إضافة مميزة لمنظومة المجمعات التجارية المتكاملة التي تعمل على إرساء مفاهيم جديدة للتسوق والترفيه العائلي؛ حيث تحظى المجمعات بالاهتمام الكبير من قِبَل الزوار والمتسوقين وخاصة الأسر؛ باعتبارها الخيار المفضل في التسوق والترفيه وقضاء أوقات ممتعة في رحابها طوال أيام الأسبوع.