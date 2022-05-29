انطلاق فعاليات "بساط الريح" بسوبر دوم ضمن موسم جدة.. الثلاثاء المقبل

ويقدم المعرض في هذه النسخة مجموعة من الأعمال الإبداعية للمصممات السعوديات والمواهب الشابة، متيحًا لهم فرصة لقاء جمهور موسم جدة، كما يتيح التواصل مع رجال وسيدات الأعمال وعقد شراكات تجارية داعمة لهذه المواهب.