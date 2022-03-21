انطلاق فعاليات "مؤتمر المدن العربية".. بمشاركة وفود 20 دولة

وأردف: استراتيجية مدينة الرياض التي سيعلن عنها في وقت لاحق، تتمحور حول تعزيز دور المدينة كمحرك أساسي للتنمية، ولمجتمع تلتقي فيه العقول والمواهب، ويستقطب رأس المال، ويمكِّن أبناءه من بناء مستقبلهم، وتستهدف هذه الاستراتيجية أن يرتفع ترتيب الرياض من المرتبة الـ 40 إلى أعلى 10 مدن على مستوى العالم".