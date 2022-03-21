انطلاق فعاليات "مؤتمر المدن العربية".. بمشاركة وفود 20 دولة

افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الـ19 لمنظمة المدن العربية تحت عنوان "استدامة المدن: مستقبل آمن ومدن مرنة وشاملة"، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، في فندق الريتز كارلتون بالرياض، بمشاركة وفود 20 دولة.
ورحب الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيَّاف، خلال افتتاح المؤتمر بالحضور والوفود المشاركة، وقال: "نتطلع من خلال المؤتمر العام التاسع عشر لمنظمة المدن العربية في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة للمدن العربية".
وأضاف: الرياض شهدت على مدى العقود الستة الماضية نهضة ونموًا استثنائيين، على يد قائدها وباني نهضتها آنذاك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإن رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة بمثابة خارطة الطريق نحو المستقبل الذي نصبو إليه، والرياض حجز الأساس لتحقيق هذه الرؤية الطموحة.
وأردف: استراتيجية مدينة الرياض التي سيعلن عنها في وقت لاحق، تتمحور حول تعزيز دور المدينة كمحرك أساسي للتنمية، ولمجتمع تلتقي فيه العقول والمواهب، ويستقطب رأس المال، ويمكِّن أبناءه من بناء مستقبلهم، وتستهدف هذه الاستراتيجية أن يرتفع ترتيب الرياض من المرتبة الـ 40 إلى أعلى 10 مدن على مستوى العالم".
من ناحيته، قال أمين عام منظمة المدن العربية المهندس أحمد حمد الصبيح: التضامن العربي يجعلنا على طريق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل نحو مدن المستقبل، والمدن ومجالسها البلدية أصبحت محركات أساسية للتنمية ومواجهة التحديات التي تواجه المدن والساكنين.
وأضاف: المؤتمر العام 19 لمنظمة المدن العربية يعد محطة التقاء وتشاور أشقاء عقدوا العزم على النهوض بمدنهم؛ فمنظمة المدن العربية ومنذ نشأتها عملت على تحقيق أهداف النهوض بالمدينة العربية ولا تزال تسير على هذا الاتجاه ونجحت في رسم الخطط التي تتماشى مع متطلبات العصر الحديث.
وقدَّم أمين منطقة الرياض، أمين منظمة المدن العربية هديتين إلى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، فيما قدمت أمانة الرياض هدية إلى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس ماجد بن عبدالله الحقيل.
وشهد اليوم الأول للمؤتمر اجتماع مؤسسات المنظمة واجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة، وذلك قبل انطلاق الفعاليات، فيما تم عرض فيلم قصير عن المدينة المضيفة الرياض، وفيلم قصير آخر عن منظمة المدن العربية.
وفي الجلسة الحوارية، تحدَّث الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين المنطقة، ومدير عام أمانة المنامة، محمد السهلي، وأمين بغداد، المهندس علاء كاظم العماري، ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، ورئيسة بلدية تونس، سعاد بن عبدالرحيم، ورئيس المجلس الجهوي لمدينة نواكشوط فاطمة عبدالملك.
وناقش المتحدثون في الجلسة الحوارية سبل استكشاف الفرص المتاحة في جميع المدن العربية لتحقيق الازدهار والنماء في شتى المجالات المرتبطة بتنمية المدن ومواجهة مختلف التحديات، كما قدموا الشكر لأمانة منطقة الرياض والأمين العام على حسن الاستقبال والضيافة والتنظيم.
جدير بالذكر أن المؤتمر العام 19 لمنظمة المدن العربية الذي انطلق اليوم يستمر على مدى يومين، بحضور قادة التخطيط والتطوير العمراني، وتتضمن محاوره الرئيسة "التحول الرقمي للمدن، والاستدامة البيئية، وبناء الشركات في تطوير المدن، ورفع جودة الحياة في المدن".