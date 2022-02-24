انطلاق فعاليات مهرجان الصقور بنسخته "7" في طريف

انطلقت، اليوم، فعاليات النسخة السابعة من مهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية بمحافظة طريف، بالتعاون مع نادي الصقور السعودي، وتستمر الفعاليات خمسة أيام.

وبتوجيه من أمير منطقة الحدود الشمالية اطلع وكيل إمارة المنطقة المكلف محمد بن لبده على انطلاقة المهرجان بمشاركة مالكي الصقور من داخل المملكة ودول الخليج، فيما بلغ عدد الصقور المشاركة ألف صقر.

وتتكون الأشواط من شوطين لفئة الحر، وشوط مكس لفئة الشاهين، وشوطين لفئة القرموشة الجير، وشوطين لفئة جير الشاهين، وشوطين لفئة جير البيور، وشوطين لفئة الجير التبع، وشوط تصفية للحر، يتبعها 4 أشواط للمحترفين والخليجيين؛ منها شوط لفئة الحر "فرخ وقرناس"، وشوط لفئة الشاهين "فرخ وقرناس"، وشوط مكس "جيرات وفروخ"، وشوط مكس جيرات "قرناس".

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة ومشاركات العديد من الجهات الحكومية والأسواق الشعبية، وكل ما يتعلق بالتراث والرحلات البرية والموروث الشعبي.