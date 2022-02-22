انطلاق فعاليات "نجناج" نجران في أجواء من البهجة

انطلقت مساء اليوم فعاليات "نجناج" نجران، في إطار أجواء تعمها البهجة والفخر والولاء، احتفاءً بيوم التأسيس.

وتفاعل أهالي منطقة نجران مع الألوان الشعبية والمعارض التراثية من مناطق المملكة كافة؛ تأكيدًا على رسوخ مبادئ هذا الوطن وتاريخه الممتد منذ ثلاثة قرون.

واشتملت الفعاليات على معارض للحرف اليدوية والصناعات الجلدية، والأزياء التقليدية، والقهوة العربية إضافة إلى متاجر الدمى، والعروض المرئية التي استحضر من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد وما كابدوه من تحديات في سبيل بناء الوطن.