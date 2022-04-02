انطلاق قافلة أبناء أسر الشهداء في موسمها الخامس بمكة بمشاركة 12 جهة

وأكدت الأميرة البندري بنت فهد عضو اللجنة العليا أن المبادرة الوطنية التي حققت نجاحا باهرًا على مدار 4 أعوام، تحتفي بأسر وأبناء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا اللهَ عليه، والذين قدموا أرواحهمُ لنصرةِ دينِ الله وللحفاظِ على أرضِ هذه البلادِ الطاهرةِ وأمنها واستقرارها، في محفل وفاء مفعم بالتقديرِ الصادقِ، تخليدًا لما سجلوهُ من ملاحمِ الشرفِ والبطولةِ، والإخلاصِ والتضحيةِ لإعلاءِ كلمةِ اللهِ، ثمَ الحفاظِ على أمنِ هذا البلد، في ظلِ قيادةِ ملكِ الحزمِ والعزمِ والحسمِ خادمُ الحرمينِ الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو وليِّ عهدهِ الأمين نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "حفظهما الله".