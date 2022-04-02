انطلاق قافلة أبناء أسر الشهداء في موسمها الخامس بمكة بمشاركة 12 جهة

انطلقت اليوم "قافلة أبناء الشهداء" في موسمها الخامس بمكة المكرمة، لتكريم أبطال الوطن وشهدائه الأبرار بمشاركة 12 جهة حكومية وخاصة وبحضور الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود رئيسة اللجنة العليا والأميرة البندري بنت فهد آل سعود والشيخ سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل رفه وحرمه الشيخة غادة بنت عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة بمشاركة أسر الشهداء وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال وأكثر من ٥٠٠ مشارك.
واشتمل الحفل على برامج صحية وتعليمية واجتماعية وفنية وترفيهية، ودورات تدريبية وورش عمل، وهدايا متنوعة، حيث تم استضافة عدد من أسر وأبناء الأبطال الشهداء من مختلف مناطق المملكة في جدة ومكة المكرمة.
وللمرة الأولى، في مسيرة القافلة، تم تقديم فقرات حفل الافتتاح بواسطة أبناء وبنات أسر الشهداء وهم:
(ابن البطل الشهيد متعب بن عبدالرزاق الملحم ، يارا عبدالعزيز الرشيدي أبنة بطل شهيد) وتحدثت زوجة شهيد شقراء عسيس وأشارت فيها أن هذه المبادرة والفعاليات تعد نموذجًا مشرفًا لتحقيق الأهداف الموجودة لأبناء الشهداء ورسم البسمة والبهجة على وجوهم ثم ألقت ابنة شهيد "شيما سندي قصيدة وطن العز وسط تفاعل كبير من الحضور، وشارك أبناء الأبطال في جميع مناطق المملكة عبر مقاطع فيديو وعروض مرئية، وسلطت القافلة الضوء على التضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال السعودية في كافة القطاعات العسكرية، والمدنية وتكريم أسر الشهداء ومشاركة أسرهم وذويهم، وتنشئة الشباب على قيم التضحية والانتماء، وحب الوطن، ورد جزء من الجميل لأبنائهم وذويهم.
فيما ألقت الأمير هند بنت عبدالرحمن آل سعود، رئيسة اللجنة العليا كلمة بهذه المناسبة أكدت من خلالها أن "قافلة أبناء الشهداء" التي حققت نجاجات كبيرة في المواسم الأربعة الماضية، تشهد برامج متنوعة وجذابة خلال الدورة الحالية، بشراكة استراتيجية مع رئاسة الحرمين الشريفين، ووزارة الشؤون الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم ممثلة بمكتب وفاء لرعاية أسر الشهداء، ووزارة الصحة، ومؤسسة التامينات الاجتماعية، ومكافحة المخدرات، وجامعة أم القرى، ومديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وجمعية تكافل لرعاية الايتام بمنطقة المدينة المنورة، وجمعية كهاتين لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، ومركز حي العمرة التابع لجمعية مراكز الأحياء، اضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة والإعلامية التي جرى دعوتها.
وأشارت إلى أنه للمرة الأولى يتم تكريم أبطال شهداء الصحة، حيث جرى دعوتهم بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، استشـعاراً بأهميـة الـدور الـذي قاموا به وتفانــوا فــي أداء أعمالهــم ووهبــوا أرواحهــم للمحافظــة علــى صحة المواطــن والمقيــم خلال جائحة كورونا العالمية، كما شهدت المبادرة معرضاً لجميع الجهات المشاركة، مع تقديم برامج وفعاليات مختلفة بمشاركة ابناء الشهداء، وورش عمل متخصصة لكثير من الجهات تنمي قدرات الأبناء الحاضرين إضافة إلى تقديم دورات تدريبية متخصصة لمعاهد عن بعد وحضوريًا، وجداريات فنية، وشاركت رئاسة الحرمين الشريفين بجناح كامل، إضافة إلى التأمينات والصحة وإدارة المخدرات، وهناك العديد من البرامج الترفيهية العديدة وضيافة فاخرة لأبناء وأسر الشهداء.
وأكدت الأميرة البندري بنت فهد عضو اللجنة العليا أن المبادرة الوطنية التي حققت نجاحا باهرًا على مدار 4 أعوام، تحتفي بأسر وأبناء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا اللهَ عليه، والذين قدموا أرواحهمُ لنصرةِ دينِ الله وللحفاظِ على أرضِ هذه البلادِ الطاهرةِ وأمنها واستقرارها، في محفل وفاء مفعم بالتقديرِ الصادقِ، تخليدًا لما سجلوهُ من ملاحمِ الشرفِ والبطولةِ، والإخلاصِ والتضحيةِ لإعلاءِ كلمةِ اللهِ، ثمَ الحفاظِ على أمنِ هذا البلد، في ظلِ قيادةِ ملكِ الحزمِ والعزمِ والحسمِ خادمُ الحرمينِ الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو وليِّ عهدهِ الأمين نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "حفظهما الله".
وثمن فهد السمحان مدير المبادرة رئيس اللجنة المنظمة، الدور الكبير الذي تقوم به الجهات المشاركة والداعمة، والجهد الوافر للجنة المنظمة التي بدأت تحضيراتها منذ وقت مبكر، متوقعاً أن تحقق الفاعلية أهدافها لخدمة أسر الشهداء، ورد جانب من الجميل للأبطال الذي دافعوا عن الوطن حتى آخر ذرة من دمائهم، وأشار أنه تمت دعوة أبناء الأبطال الشهداء "رحمهم الله" من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية للدخول في برنامج اجتماعي ثقافي صحي متنوع في مكة المكرمة.
وأكد السمحان أن الفعالية تجد دعمًا ومساندة كبيرة وعملًا متواصلًا من فريق العمل الذي يتكون من قيادات نسائية، حرصا من رئيسة اللجنة العليا المنظمة لتحقيق رؤية المملكة في دعم المرأة السعودية، حيث تتابع لحظة بلحظة كل التفاصيل لتحقق أهدافها النبيلة، معبرة عن شكرها لكل الجهات المشاركة التي تعمل على تحقيق الأهداف المنشودة.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور محفوظ بن مرعي بن محفوظ إن مثل هذه المبادرة الوطنية الاجتماعية لها أثر كبير لأبناء الشهداء وتحقيق أهدافها المجتمعية ناهيك عن المعرض المصاحب ومشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة لدعم الفعالية وتحقيق أهدافها المنشودة.
ونوه مدير مكتب وفاء بتعليم جازان عبدالرحمن بن علي الصروي بما حققته قافلة أبناء الشهداء منذ انطلاقتها فقد منحت الجمعية السعودية للجودة وسام التميز تقديرًا لدورها الطليعي في هذا الخصوص ثم كرمت الأميرة هند بنت عبدالرحمن، بمشاركة الجهات المشاركة أبناء الشهداء.