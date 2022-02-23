انطلاق مؤتمر الابتكار والذكاء الاصطناعي في التعليم السبت المقبل بجدة

ينطلق السبت المقبل مؤتمر الابتكار والذكاء الاصطناعي في محافظة جدة، ويستمر على مدى ثلاثة أيام؛ حيث تشارك "غرفة جدة" في المؤتمر كشريك استراتيجي من منطلق تحقيق الأهداف التعليمية وإسهامات القطاع الخاص في تطوير العمل التعليمي والابتكاري ممثلةً في مجلس التعليم والتدريب.. وسيصاحب المؤتمر معرض متخصص.

وأوضحت "ثروة عطار" أمين مجلس التعليم والتدريب أن مجلس التعليم والتدريب سيشارك في المؤتمر بورقتيْ عمل من خلال الجلسات العلمية؛ مشيرة إلى أن مؤتمر الابتكار والذكاء الاصطناعي في التعليم، يهدف إلى عرض أحدث الدراسات الأكاديمية في الابتكار والذكاء الاصطناعي في التعليم، وعرض أحدث المستجدات النظرية والتطبيقية في الابتكار والذكاء الاصطناعي، والتعرف على واقع الابتكار والذكاء الاصطناعي وآفاقه المستقبلية، وتبادل الخبرات، والاطلاع على التجارب الميدانية في الابتكار والذكاء الاصطناعي، واستشراف معالم التحديات التي تواجه الابتكار والذكاء الاصطناعي ميدانيًّا، ودراسة مشروعات تتعلق بتطوير الابتكار والذكاء الاصطناعي في التعليم، وعرض التجارب التربوية والتعليمية في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتطوير البيئة التعليمية والبحثية بما يتناسب مع الابتكار والذكاء الاصطناعي.

ويتضمن: الذكاء الاصطناعي، والتقانة، والتعلم المعرفي الرقمي، والتعليم عن بُعد، والتعلم الإلكتروني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطبيق الجودة في التعليم وعمليات التعليم الإلكتروني؛ لتحقيق الجودة ومعايير وأطر أنظمة ضمان الجودة في التعليم وفق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتقويم البرامج والنظم التعليمية.