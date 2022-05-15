انطلاق مؤتمر GSMA Mobile 360 الرياض بالشراكة مع stc لمناقشة مستقبل تقنيات الجوال

وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد: "في خضم التسارع الكبير وتقدم مكانة المملكة العربية السعودية رقميًّا، نسعى من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع GSMA إلى أن يساهم هذا الحدث في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة والمنطقة واستمرار تقدمها بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث تمثل استضافة الرياض لمؤتمر Mobile 360 تمكينًا لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال استضافة الخبراء الدوليين والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي".