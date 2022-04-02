انطلاق مسابقة ألغاز ناصر الرمضانية مع بداية رمضان

تنطلق اليوم مسابقة ألغاز ناصر الرمضانية عبر منصات التواصل الاجتماعي (تويتر وسناب شات)، تزامنًا مع بداية شهر رمضان المبارك.
وتعد المسابقة ألغازًا شعرية حيث يقوم الشاعر ناصر القحطاني بطرح لغز شعري على الجمهور من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ثم يتم السحب بشكل يومي للفائزين.
وقام الشاعر بطرح المسابقة في شهر رمضان الماضي عن طريق تطبيق السناب شات، ولقيت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.
وتعليقًا على انطلاق المسابقة قال ناصر القحطاني: تنطلق هذه المسابقة مع بداية شهر رمضان المبارك بعد تحقيق نجاح كبير في شهر رمضان من العام الماضي، كما نقدم هذا العام جوائز يومية للفائزين سيتم الإعلان عنها لاحقًا من خلال منصات التواصل الاجتماعي من خلال شركة معالم التسويقية التي تدير المسابقة هذا العام.
يذكر أن الشاعر ناصر القحطاني هو شاعر سعودي بارز والمشرف العام على جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي ورئيساً لمجلس إدارة الجائزة، وتم اختياره ضمن نخبة شعراء العالم للمشاركة في مهرجان دبي الدولي للشعر.
وتقدم المسابقة فرصاً للرعاية بثلاث فئات، أولها الفئة البلاتينية بقيمة 150 ألف ريال، والفئة الذهبية بقيمة 100 ألف ريال، والفئة الفضية بقيمة 50 ألف ريال.
ويمكن للراغبين في رعاية المسابقة التواصل مع شركة معالم التسويقية من خلال البريد الإلكتروني info@maalemmemt.com.