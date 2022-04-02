انطلاق مسابقة ألغاز ناصر الرمضانية مع بداية رمضان

وتعليقًا على انطلاق المسابقة قال ناصر القحطاني: تنطلق هذه المسابقة مع بداية شهر رمضان المبارك بعد تحقيق نجاح كبير في شهر رمضان من العام الماضي، كما نقدم هذا العام جوائز يومية للفائزين سيتم الإعلان عنها لاحقًا من خلال منصات التواصل الاجتماعي من خلال شركة معالم التسويقية التي تدير المسابقة هذا العام.