انطلاق ملتقى التوظيف الموحد لخريجي وخريجات التدريب التقني بمكة

يرعى مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني غدًا فعاليات "ملتقى التوظيف الموحد لخريجي وخريجات المنشآت التدريبية بمكة المكرمة"، والذي بادرت بتنظيمه المنشآت التدريبية وشارك فيه صندوق الموارد البشرية بالمنطقة.
ويتناول الملتقى حصر الفرص الوظيفية وتم تقديم الدعم اللوجيستي اللازم لإقامة هذا الملتقى والذي يستهدف شغل قرابة 1165 فرصة وظيفة تقدمها 23 جهة مشاركة لخريجي وخريجات 26 تخصصاً من تخصصات التدريب التقني والمهني بالمنطقة.
ويؤكد الملتقى حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على دعم أبنائها وبناتها المؤهلين بالمهارات التقنية والمهنية اللازمة لدخول سوق العمل بكافة قطاعاته واختصاصاته، وهو ما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين وزيادة نسبة التوطين في جميع القطاعات بالمملكة.
وأوضح عميد الكلية التقنية بالعاصمة المقدسة المهندس هاني سندي أهمية استشعار الكلية بالواجب والدور المناط بها تجاه خريجيها بل وتجاه خريجي وخريجات المؤسسة بشكل عام وضرورة دعمهم للحصول على وظائف تناسب تخصصاتهم وتلبي احتياجاتهم المعيشية.
وأشار المهندس سندي إلى أن إقامة مثل هذه الملتقيات الوظيفية الموحدة تذلل العقبات التي تواجه خريجي وخريجات المؤسسة وتساهم في توفير الفرص الوظيفية المناسبة لتخصصاتهم ومؤهلاتهم وتوقّد انتماءهم المؤسسي والوطني مبينًا بأن مثل هذه الملتقيات ستسهم بمشيئة الله في تخفيض نسبة البطالة وتساعد في بناء كادر وطني ثابت وراسخ لاقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة.
من جهته أوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي المهندس ياسين عيسى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رسخت ضمن استراتيجيتها مد جسور التواصل مع خريجيها توافقاً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني للمملكة 2030 باستحداث إدارات التنسيق الوظيفي، ومن هنا نشأت فكرة ملتقى التوظيف الموحد لخريجي الوحدات التدريبية بمدينة مكة المكرمة والتي تتيح الاتصال المباشر بين الخريجين بجهات التوظيف.