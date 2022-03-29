انطلاق ملتقى التوظيف الموحد لخريجي وخريجات التدريب التقني بمكة

وأشار المهندس سندي إلى أن إقامة مثل هذه الملتقيات الوظيفية الموحدة تذلل العقبات التي تواجه خريجي وخريجات المؤسسة وتساهم في توفير الفرص الوظيفية المناسبة لتخصصاتهم ومؤهلاتهم وتوقّد انتماءهم المؤسسي والوطني مبينًا بأن مثل هذه الملتقيات ستسهم بمشيئة الله في تخفيض نسبة البطالة وتساعد في بناء كادر وطني ثابت وراسخ لاقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة.