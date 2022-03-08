انطلاق ملتقى اليوم العالمي للمرأة في جامعة الإمام محمد بن سعود

وأوضحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة نوف العجمي أن هذا الملتقى يهدف إلى إبراز مكانة المرأة في الإسلام، والدعم الذي تلقته المرأة السعودية منذ التأسيس، ودورها المحوري كركيزة رئيسة للمجتمع، مبينة أن الملتقى يستعرض مسيرة نجاح المرأة السعودية الذي ارتبط بدعم القيادة السعودية الرشيدة للمرأة منذ توحيد هذه البلاد، والجهود الوطنية في تحقيق غد مستدام، من خلال الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة محلياً في دعم وتحقيق مبادرة السعودية الخضراء، والمبادرات التي قدمتها الجامعة في هذا الجانب، وانتهاءً بالهدف العالمي ليوم المرأة لهذا العام الذي يلقي الضوء على إسهامات التنمية المستدامة للمرأة في ظل أزمة المناخ.