انطلاق ملتقى اليوم العالمي للمرأة في جامعة الإمام محمد بن سعود

أقامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات، اليوم، ملتقى "اليوم العالمي للمرأة"، بحضور عدد من صاحبات السمو والأكاديميات ومنسوبات الجامعة والطالبات، وبمشاركة متحدثات من داخل الجامعة وخارجها.
وأوضحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة نوف العجمي أن هذا الملتقى يهدف إلى إبراز مكانة المرأة في الإسلام، والدعم الذي تلقته المرأة السعودية منذ التأسيس، ودورها المحوري كركيزة رئيسة للمجتمع، مبينة أن الملتقى يستعرض مسيرة نجاح المرأة السعودية الذي ارتبط بدعم القيادة السعودية الرشيدة للمرأة منذ توحيد هذه البلاد، والجهود الوطنية في تحقيق غد مستدام، من خلال الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة محلياً في دعم وتحقيق مبادرة السعودية الخضراء، والمبادرات التي قدمتها الجامعة في هذا الجانب، وانتهاءً بالهدف العالمي ليوم المرأة لهذا العام الذي يلقي الضوء على إسهامات التنمية المستدامة للمرأة في ظل أزمة المناخ.
وأكدت حرص الجامعة على مواكبة الشأن العالمي المتوافق مع خطتها الإستراتيجية 2020 - 2025 التي عززت مشاركة المرأة ورفع حصتها في المناصب القيادية، بالإضافة إلى الإسهام في التثقيف المجتمعي في مختلف القضايا ذات البعد العلمي والاجتماعي والتي تلبي تطلعات الرؤية السعودية 2030 في جوانب شتى.
وشهد الملتقى جلسات حوارية شارك فيها نخبة من الباحثات والأكاديميات في إطار محورين رئيسيين الأول بعنوان: (الاحتفاء بمسيرة نجاح المرأة السعودية ) والمحور الثاني تحت عنوان: (الجهود الوطنية في تحقيق غد مستدام)، كما تخلل الملتقى إعلان سمو الأميرة سميرة الفيصل رئيسة جمعية أسر التوحد ورئيسة الجمعية السعودية لمرضى الفصام عن إقامة الملتقى العلمي الأول لمركز جودة الحياة لرعاية طيف التوحد تحت شعار "تكامل المسؤوليات" خلال الفترة 27 - 29 / 3 / 2022 في الرياض.