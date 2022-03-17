انطلاق مهرجان الألبان بالخرج بمشاركة 100 جهة حكومية وخاصة

أطلق محافظ الخرج مساعد بن عبد الله الماضي، مهرجان الألبان والأغذية في موسمه الجديد بمحافظة الخرج، وخاصة أن المهرجان يعد حدثًا نوعيًا بالمنطقة تشارك فيه كبريات شركات الألبان بالمملكة، تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.
وشهد المهرجان دعوة ما يقرب من 100 جهة حكومية وخاصة في ظل تخصيص مساحة 40 ألف متر كاملة المرافق لإقامة الفعاليات المصاحبة، ومهرجانات الألعاب، بالإضافة إلى تخصيص مساحة 50 ألف متر لمواقف السيارات.
وأوضح الماضي أن هذا المهرجان الذي يعد الأضخم في استقطاب شركات الألبان بالمملكة يعزز الجهود كافة في هذا المجال الحيوي الذي يشكل جزءًا من اقتصاد المنطقة، ويتوسع بشكل دائم من أجل إبراز الجهود التي تعبر عن المكتسبات المستمرة في قطاع الألبان، خصوصًا أننا نعيش مرحلة فارقة تبشر دائمًا بأن العمل في إطار سياسة المملكة ورؤيتها لتعزيز الاقتصاد الوطني هي الدرع الواقي للتنمية والرخاء.
وأضاف أن المهرجان يأتي ليعمق الكثير من الروابط الاجتماعية في إطار ترفيهي جذاب من خلال جملة من الفعاليات بمشاركة مجتمعية متزايدة؛ وهو ما يضفي على المهرجان صفة اجتماعية محببة لدى الجميع في ظل رعاية أمير منطقة الرياض للمهرجان.
وأوضح محافظ الخرج أن التجهيزات تمت على أعلى مستوى، وبإشراف لجان متخصصة لاكتمال جوانب السوق الشعبية المشتركة، وبحضور الأسر المنتجة، فضلًا عن صالات الألعاب المخصصة للأطفال، لافتًا إلى أن المشاركة ضخمة من قبل الشركات التي تمت دعوتها بما يتناسب مع ضخامة المهرجان وأهميته في المنطقة، خصوصًا أن محافظة الخرج تعد من أكبر المحافظات التي تضم عددًا كبيرًا من شركات الألبان والأغذية التي تغذي ما يعادل 80٪ من الإنتاج الغذائي على مستوى المملكة.