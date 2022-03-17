انطلاق مهرجان الألبان بالخرج بمشاركة 100 جهة حكومية وخاصة

وأوضح محافظ الخرج أن التجهيزات تمت على أعلى مستوى، وبإشراف لجان متخصصة لاكتمال جوانب السوق الشعبية المشتركة، وبحضور الأسر المنتجة، فضلًا عن صالات الألعاب المخصصة للأطفال، لافتًا إلى أن المشاركة ضخمة من قبل الشركات التي تمت دعوتها بما يتناسب مع ضخامة المهرجان وأهميته في المنطقة، خصوصًا أن محافظة الخرج تعد من أكبر المحافظات التي تضم عددًا كبيرًا من شركات الألبان والأغذية التي تغذي ما يعادل 80٪ من الإنتاج الغذائي على مستوى المملكة.