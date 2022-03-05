انطلاق مهرجان الماعز البيشي.. أكبر تجمُّع لمُلاكها والعروض نادرة

افتتح وكيل محافظة بيش سلطان بن عبدالله حمدي، اليوم، المهرجان الثاني للماعز البيشي بالمحافظة، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، بمشاركة عدد كبير من ملاك الماعز البيشي من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
ويعد المهرحان أكبر تجمُّع لملاك الماعز البيشي بمحافظة بيش، ويهدف إلى التعريف بهذا النوع من الماعز وتبادل الخبرات، حيث يشهد عددًا من العروض النادرة للماعز البيشي.
يأتي هذا الحدث امتدادًا لما حققه المهرجان الأول من نجاحات وعروض للنوادر من الماعز البيشي، وللحفاظ على سلالة هذا النوع وتكاثره، إلى جانب عمليات البيع والشراء التي يشهدها المهرجان بين الملاك.