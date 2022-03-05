انطلاق مهرجان الماعز البيشي.. أكبر تجمُّع لمُلاكها والعروض نادرة

يأتي هذا الحدث امتدادًا لما حققه المهرجان الأول من نجاحات وعروض للنوادر من الماعز البيشي، وللحفاظ على سلالة هذا النوع وتكاثره، إلى جانب عمليات البيع والشراء التي يشهدها المهرجان بين الملاك.