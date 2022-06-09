انعقاد الاجتماع الثاني للجنة القبول الإلكتروني الموحد بالرياض للعام الجامعي 1444هـ

وستكون مواعيد فتح وإغلاق بوابتي القبول للطلاب والطالبات وفق التالي:

- بدء التقديم على بوابة قبول الطلاب يوم الجمعة (23/ 12/ 1443هـ الموافق 22/ 7/ 2022 م).

- بدء التقديم على بوابة قبول الطالبات يوم السبت (24/ 12/ 1443هـ الموافق 23/ 7/ 2022م).

- إغلاق بوابة قبول الطلاب يوم الأربعاء (28/ 12/ 1443هـ الموافق 27/ 7/ 2022م) الساعة 12 ظهرًا.

- إغلاق بوابة قبول الطالبات يوم الخميس (29/ 12/ 1443هـ الموافق 28/ 7/ 2022م) الساعة 12 ظهرًا.

ودعت لجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، إلى الدخول على بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات؛ للاطلاع على الجدول الزمني لفتح بوابتي القبول، ومواعيد استكمال إجراءات القبول، ومعايير وشروط القبول والتخصصات المتاحة؛ وذلك عبر رابط بوابتي القبول الموحد: رابط بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في منطقة الرياض: (www.rbu-admit.edu.sa)، ورابط بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات في مدينة الرياض (www.rgu-admit.edu.sa).