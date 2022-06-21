انعقاد منتدى إعلامي سعودي - مصري على هامش زيارة ولي العهد إلى مصر

عقد المنتدى الإعلامي السعودي - المصري الذي نظّمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، بمشاركة عددٍ كبيرٍ من القيادات الإعلامية من البلدين، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية مصر العربية.