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إنفاذاً لتوجيهات الملك وولي العهد.. المملكة تحول وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر

إنفاذاً لتوجيهات الملك وولي العهد.. المملكة تحول وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد
واس
واس

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، قامت المملكة بتحويل وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر، وذلك ضمن جهودها الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنموياً واقتصادياً.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً من المملكة على وقوفها الدائم مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية - حكومةً وشعباً - للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية.

ومن المأمول أن يُسهم هذا الدعم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بالإضافة إلى فتح قنوات تمويلية جديدة من المنظمات المالية الإقليمية والدولية.

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
البنك المركزي الموريتاني

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