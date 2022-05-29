محليات

انفجار بمحطة كهرباء يقطع الخدمة عن منازل بمكة.. وتعامل فوري يعيدها

تسبب في حريق تَعامل معه "المدني" برفقة طوارئ الشركة.. إخماد وإصلاح
انفجار بمحطة كهرباء يقطع الخدمة عن منازل بمكة.. وتعامل فوري يعيدها
حريق بأحد محطات الكهرباء الملاصقة لمنزل في مكة
أحمد العبدالله
أحمد العبدالله

تَمَكنت شركة الكهرباء من إعادة التيار إلى عدد من المنازل بمكة في مخطط 2 بالشرائع، بعد انفجار بمحطة كهرباء تسبب في حدوث عطل وانقطاع الخدمة.

وتفصيلًا، تلقى مركز العمليات الموحد (911)، بلاغًا عن نشوب حريق بأحد محطات الكهرباء الملاصقة لمنزل بمخطط 2 بعد ظهر أمس؛ حيث باشرت فِرَق الدفاع المدني موقع الحادث فورًا برفقة طوارئ الكهرباء والجهات ذات العلاقة، وتمكنت من إخماد الحريق.

واستمرت شركة الكهرباء في معالجة العطل، وتمكنت من إصلاحه وإعادة التيار الكهربائي للمنازل بعد ساعات من انقطاعه؛ فيما أشاد أهالي المنازل بسرعة مباشرة فِرَق الدفاع المدني للحادثة.

الدفاع المدني
حريق
شركة الكهرباء

أخبار قد تعجبك

No stories found.