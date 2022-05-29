انفجار بمحطة كهرباء يقطع الخدمة عن منازل بمكة.. وتعامل فوري يعيدها

وتفصيلًا، تلقى مركز العمليات الموحد (911)، بلاغًا عن نشوب حريق بأحد محطات الكهرباء الملاصقة لمنزل بمخطط 2 بعد ظهر أمس؛ حيث باشرت فِرَق الدفاع المدني موقع الحادث فورًا برفقة طوارئ الكهرباء والجهات ذات العلاقة، وتمكنت من إخماد الحريق.