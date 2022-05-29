انفجار بمحطة كهرباء يقطع الخدمة عن منازل بمكة.. وتعامل فوري يعيدها

تَمَكنت شركة الكهرباء من إعادة التيار إلى عدد من المنازل بمكة في مخطط 2 بالشرائع، بعد انفجار بمحطة كهرباء تسبب في حدوث عطل وانقطاع الخدمة.
وتفصيلًا، تلقى مركز العمليات الموحد (911)، بلاغًا عن نشوب حريق بأحد محطات الكهرباء الملاصقة لمنزل بمخطط 2 بعد ظهر أمس؛ حيث باشرت فِرَق الدفاع المدني موقع الحادث فورًا برفقة طوارئ الكهرباء والجهات ذات العلاقة، وتمكنت من إخماد الحريق.
واستمرت شركة الكهرباء في معالجة العطل، وتمكنت من إصلاحه وإعادة التيار الكهربائي للمنازل بعد ساعات من انقطاعه؛ فيما أشاد أهالي المنازل بسرعة مباشرة فِرَق الدفاع المدني للحادثة.