انفجار ورم بكلى مريض أربعيني بالطائف.. وفريق طبي سعودي ينقذ الموقف

أنقذ التدخل السريع للفِرق الطبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف حياة مريض بالعقد الرابع من عمره، دخل قسم الطوارئ بعد انفجار ورم ضخم بالكلية اليسرى، وتسبب في نزيف داخل التجويف خلف البريتوني، امتد لداخل البطن.
وقد أُحضر المريض بالإسعاف وهو بحالة حرجة، وهبوط شديد بضغط الدم والتنفس، وغياب تام عن الوعي؛ وتم إجراء الإسعافات الأولية من قِبل أطباء قسم الطوارئ، وتبيَّن من الفحوصات السريرية والإشعاعية وجود ورم ضخم بالكلية اليسرى، انفجر تلقائيًّا، وسبَّب نزيفًا داخل التجويف خلف البريتوني، امتد لداخل البطن. وتم على الفور إجراء إنعاش مكثف بقسم الطوارئ والعناية المركزة.
إلى ذلك، قرَّرت الفِرق الطبية التدخل العلاجي على مرحلتين، الأولى بالأشعة التداخلية لإيقاف الشريان النازف، كما تأثرت وظيفة الكلية الأخرى نتيجة الضغط الناتج من تجمع الدم؛ فتم التدخل الجراحي، وتفريغ أكثر من ٤ لترات من الدم، والسيطرة على النزيف، واستئصال الورم من الكلية اليسرى في عملية استغرقت قرابة خمس ساعات، ومن ثَمَّ تم نقله للعناية المركزة. وبعد تحسُّن حالة المريض، واستعادة الكلية اليمنى وظائفها، تم نقله لأقسام التنويم.
هذا، وتشكَّل الفريق الطبي بقسم الأشعة التداخلية من الدكتور عمر الثقفي، وقاد فريق جراحة المسالك البولية الدكتور عصام النجار، والدكتور عبدالعزيز المالكي رئيس القسم، والأخصائي عبدالرحمن القرشي، إضافة إلى فريق من الجراحة العامة مكوَّن من الاستشاري الدكتور محمد سعد، والاستشاري الدكتور خالد شعلان.