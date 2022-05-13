انفجار ورم بكلى مريض أربعيني بالطائف.. وفريق طبي سعودي ينقذ الموقف

إلى ذلك، قرَّرت الفِرق الطبية التدخل العلاجي على مرحلتين، الأولى بالأشعة التداخلية لإيقاف الشريان النازف، كما تأثرت وظيفة الكلية الأخرى نتيجة الضغط الناتج من تجمع الدم؛ فتم التدخل الجراحي، وتفريغ أكثر من ٤ لترات من الدم، والسيطرة على النزيف، واستئصال الورم من الكلية اليسرى في عملية استغرقت قرابة خمس ساعات، ومن ثَمَّ تم نقله للعناية المركزة. وبعد تحسُّن حالة المريض، واستعادة الكلية اليمنى وظائفها، تم نقله لأقسام التنويم.