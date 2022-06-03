انفصل رأسها.. شاحنة تنحرف معانقة عمودًا كهربائيًّا ومحولًا في مدينة طلعة التمياط

انحرفت شاحنة براد تحمل لوحات خليجية يقودها وافد عربي عن مسارها، ظُهْر اليوم، لتجتاز جميع الحواجز وتعانق عمود تيار كهربائي ومحولًا واقعًا بالقرب من الطريق في مدينة طلعة التمياط.