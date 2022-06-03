انفصل رأسها.. شاحنة تنحرف معانقة عمودًا كهربائيًّا ومحولًا في مدينة طلعة التمياط

انحرفت شاحنة براد تحمل لوحات خليجية يقودها وافد عربي عن مسارها، ظُهْر اليوم، لتجتاز جميع الحواجز وتعانق عمود تيار كهربائي ومحولًا واقعًا بالقرب من الطريق في مدينة طلعة التمياط.
وأوضح شهود عيان لـ"سبق" أن الشاحنة كانت تسير على الطريق الدولي الذي يمر بمدينة طلعة التمياط، وانحرفت فجأة لتعبر الرصيف والجزيرة الوسطية وتوقع بها تلفيات كبيرة، وتصطدم بعمود تيار كهربائي واقع على طريق الخدمة.
وذكروا أن الشاحنة انفصل رأسها عن هيكلها وتحطّمت أجزاء منها كبيرة جراء الحادث، فيما جرى نقل قائدها إلى مستشفى رفحاء العام لتلقي العناية والعلاج بواسطة إسعاف الهلال الأحمر.
وقد باشر موقع الحادث فرق الدفاع المدني ودوريات أمن الطرق بمدينة طلعة التمياط، وجارٍ التحقيق لكشف مسببات الحادث.