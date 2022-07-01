انقسام ودمج وصكوك.. مميزات بالجملة في "نظام الشركات الجديد"

ونصت المادة الحادية والتسعون بعد المائة، من النظام، أن يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة، ويحدد عقد الاندماج شروطه، ويبين طريقة تقويم ذمة الشركة المندمجة وعدد الحصص أو الأسهم التي تخصها في رأس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة من الاندماج.