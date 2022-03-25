انقلاب حافلة على طريق "الرياض - الطائف" يُسفر عن وفاة و49 مصاباً

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن سقوط حالة وفاة، و49 مصاباً، موضحاً أن 42 حالة خضراء تمّ تقديم الخدمات الإسعافية لها في الميدان، فيما وُصفت 3 حالات بأنها تحت المتوسط، وتمّ نقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، و4 حالات حرجة تمّ نقلها إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري، وحالة وفاة واحدة.