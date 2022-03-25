انقلاب حافلة على طريق "الرياض - الطائف" يُسفر عن وفاة و49 مصاباً

باشرت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بصحة الطائف، صباح اليوم الجمعة، حادث انقلاب حافلة ركاب، وتحديداً بطريق الرياض، بالقرب من مركز العطيف- شمالي المحافظة، وذلك بعد تلقيها بلاغاً من العمليات الموحدة.
وقال المتحدث باسم صحة الطائف، سراج الحميدان؛ لـ"سبق": تلقت غرفة العمليات بلاغاً عن الحادث، وعلى الفور تمّ تفعيل غرفة القيادة وتحريك القيادة الميدانية وعدد 4 فرق إسعافية، وكذلك رفع جاهزية الفرق الاسعافية بالمستشفيات الحكومية والخاصة والعسكرية.
وأشار إلى أن الحادث أسفر عن سقوط حالة وفاة، و49 مصاباً، موضحاً أن 42 حالة خضراء تمّ تقديم الخدمات الإسعافية لها في الميدان، فيما وُصفت 3 حالات بأنها تحت المتوسط، وتمّ نقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، و4 حالات حرجة تمّ نقلها إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري، وحالة وفاة واحدة.