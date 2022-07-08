انهمر في البكاء فرحًا.. "الصحة" تعيد الأمل لحاج سوداني في إكمال الحج

بعد أن داهمه المرض وتعرض لحروق في الأقدام، مع معاناته من مرض السكري، وشعوره بالحزن والإحباط بعد أن قدم لأداء مناسك الحج هذا العام ١٤٤٣هـ، وجلّ اهتمامه وتفكيره منصبّ على أداء هذه الفريضة التي طال انتظارها، غير أنه حينما شاهد الرعاية الطبية الفريدة التي تلقاها في مستشفى النور التخصصي عاد إليه الأمل من جديد، وتبدّدت جميع مخاوفه، بعد إبلاغه أنه سوف يستكمل حجته بإذن الله عبر القافلة الطبية لوزارة الصحة.