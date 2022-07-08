انهمر في البكاء فرحًا.. "الصحة" تعيد الأمل لحاج سوداني في إكمال الحج

بعد أن داهمه المرض وتعرض لحروق في الأقدام، مع معاناته من مرض السكري، وشعوره بالحزن والإحباط بعد أن قدم لأداء مناسك الحج هذا العام ١٤٤٣هـ، وجلّ اهتمامه وتفكيره منصبّ على أداء هذه الفريضة التي طال انتظارها، غير أنه حينما شاهد الرعاية الطبية الفريدة التي تلقاها في مستشفى النور التخصصي عاد إليه الأمل من جديد، وتبدّدت جميع مخاوفه، بعد إبلاغه أنه سوف يستكمل حجته بإذن الله عبر القافلة الطبية لوزارة الصحة.
وكان الحاج عبداللطيف آدم -موظف البنك "٥٥" عامًا- قد قدم من السودان لأداء مناسك الحج وتعرض لوعكة صحية وحروق في الأقدام أدخل على إثرها لمستشفى النور التخصصي، وتدخلت الكوادر الطبية حينها في معالجة ومتابعة حالته وتنويمه لديهم، لحين نقله عبر القافلة الطبية لإتمام حجه هذا العام.
لم يتمالك الحاج "آدم" أمره وانهمر في البكاء فرحًا حين علم بإمكانية أن يكمل حجه بالجهود الصحية؛ حيث قال: منذ لحظة دخولي للمستشفى لم ينقصني شيء ولله الحمد؛ حيث شاهدت اهتمام ورعاية الأطباء والكوادر التمريضية ومتابعة حالتي حتى في أوقات متأخرة من الليل".
وأشار إلى أنه شاهد على أرض الواقع ما كان يتردد على مسامعه في بلاده من الحفاوة والاهتمام الكبيرين اللذين يحظى بهما ضيوف الرحمن من قبل حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، منذ أن تطأ أقدامهم هذه البلاد وحتى مغادرتهم لبلدانهم سالمين.