"انوفست العقارية" تتخارج من "مسك تاروت" و تحقق 30 مليون ريال سعودي أرباحاً

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة انوفست العقارية، عصام بوخمسين قائلاً: " تتمتع انوفست بطموح عالٍ و همة كبيرة مكنتنا من وضع اسمنا كشركة رائدة في مجال التطوير العمراني والاستثمار العقاري بكافة مجالاته حيث توظف انوفست إمكانياتها وخبراتها في تطوير المجتمعات السكانية الحيوية والتي تساهم في تعزيز مستوى جودة الحياة، والاستثمار في القطاع العقاري التجاري والذي يشمل المراكز التجارية والمرافق الخدمية والمخططات العقارية، كما أننا سعداء بالنتيجة المجدية لهذا الاستثمار والذي نتج عن عملية التخارج الأخيرة الناجحة التي حققتها انوفست، ونتطلع مستقبلاً إلى مواصلة رفع استثماراتنا الحالية وزيادة فرص الاستثمار الجديدة".