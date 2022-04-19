"انوفست العقارية" تجود بالأمل خلال حفل "ليلة كبار المانحين"

انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وتحقيقاً لرؤيتها المتمثلة في إيجاد بيئة إسكانية ذات جودة عالية تلبي تطلعات جميع المواطنين في المملكة، بادرت شركة "انوفست" بالتبرع من خلال مبادرة جود الإسكان الخيرية لدعم الأسر المحتاجة، برعاية كريمة من قِبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال حفل مخطط جود "ليلة كبار المانحين" الذي أقيم في يوم الإثنين الموافق 17 رمضان من العام الجاري في فندق كراون بلازا – المدينة الرقمية.
وجاءت هذه المبادرة اقتداءً منها بالعطاء الكريم الذي تقدم به خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - لهذا المشروع منذ إطلاقه في عام 1441هـ، والمتجددة في كل عام خلال شهر رمضان المبارك عبر تقديم وحدات سكنية بهدف تفريج كرب الأسر شديدة الحاجة، ولدعم استمرارية وشراكة القطاع الخاص في تعزيز الحلول المستدامة لرفع نسبة التملك، لتسير هذه المبادرة بشكل إيجابي مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة "انوفست"، المستشار "محمد الخرس": "نحرص في انوفست دوماً على دعم مختلف المبادرات التي من شأنها تعزيز ثقافة العمل التطوعي والخيري، وذلك إيماناً منا بتنمية حس المشاركة المجتمعية بين القطاع الخاص والمجتمع". وأضاف "نسعد بأنه من خلال مساهمتنا في هذه المبادرة سنقوم بمد يد العون والعطاء للمستحقين وفق آلية دقيقة وسهلة وشفافة يشرف عليها القائمون في مؤسسة الإسكان الأهلي التنموي".
جديرٌ بالذكر أن "ليلة كبار المانحين" تهدف لتغطية إجمالي مساحات مخطط الأراضي الافتراضية، والمكونة من 400 قطعة موزعة على 20 بلكاً، تمثل كل قطعة منها وحدة سكنية ستمنح لأسرة محتاجة. وحددت مساهمة العطاء خلال الحفل بمتوسط قيمة الوحدة السكنية للحالة وهو ما يعادل 80 ألف ريال، حيث ستغطي "انوفست" بدورها قيمة خمس أراضٍ كاملة بمبلغ إجمالي قدره 400 ألف ريال سعودي.