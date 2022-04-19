"انوفست العقارية" تجود بالأمل خلال حفل "ليلة كبار المانحين"

وجاءت هذه المبادرة اقتداءً منها بالعطاء الكريم الذي تقدم به خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - لهذا المشروع منذ إطلاقه في عام 1441هـ، والمتجددة في كل عام خلال شهر رمضان المبارك عبر تقديم وحدات سكنية بهدف تفريج كرب الأسر شديدة الحاجة، ولدعم استمرارية وشراكة القطاع الخاص في تعزيز الحلول المستدامة لرفع نسبة التملك، لتسير هذه المبادرة بشكل إيجابي مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.