اهتمام وتفاعل.. توزيع 5 آلاف مظلة على زوار بيت الله في 24 ساعة

وأكد مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية رئيس اللجنة جنادي بن علي مدخلي، أن هذه المبادرات جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدّمها الرئاسة العامة لقاصدي المسجد الحرام، والهدف منها هو حماية المعتمرين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس؛ دفعًا لإصابتهم بالإعياء والتعب وارتفاع درجات حرارة أجسادهم؛ خاصة في يوم الجمعة وأوقات الذروة داخل المسجد الحرام.