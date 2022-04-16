اهتمام وتفاعل.. توزيع 5 آلاف مظلة على زوار بيت الله في 24 ساعة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية- أمس الجمعة، بتوزيع قرابة (5000) مظلة لقاصدي بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين؛ حيث يأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف "مظلتك بين يديك"، أحد برامج حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا".
وكانت عمليات التوزيع قد تمت على المعتمرين في صحن المطاف وعلى العاملين في المسجد الحرام؛ وذلك لتوفير أرقى وأفضل الخدمات؛ حيث جاءت مبادرة "مظلتك بين يديك" لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم للطواف، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وأبطال الأمن والصحة والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.
وأكد مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية رئيس اللجنة جنادي بن علي مدخلي، أن هذه المبادرات جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدّمها الرئاسة العامة لقاصدي المسجد الحرام، والهدف منها هو حماية المعتمرين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس؛ دفعًا لإصابتهم بالإعياء والتعب وارتفاع درجات حرارة أجسادهم؛ خاصة في يوم الجمعة وأوقات الذروة داخل المسجد الحرام.
وأوضح "مدخلي" حرص واهتمام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على سلامة الجميع، وأن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة أمرنا -حفظهم الله- لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.
واختتم مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية: الحملة تسعى لتعزيز الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار؛ وذلك تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- ومواكبة لرؤية المملكة (2024)، ويطبق فيها مراعاة عدم التزاحم وعدم الإخلال بسلامتهم، وأن الحملة تحظى باهتمام وتفاعل من جميع وكالات الرئاسة العامة؛ لاستشعارهم بمسؤوليتهم العظيمة لخدمة ضيوف الرحمن وواجبهم تجاه وطنهم وقيادتهم".