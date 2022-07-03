تضمنت إعفاء وتعيينات على "المرتبة الممتازة".. صدور عدد من الأوامر الملكية

صدرت اليوم أوامر ملكية :
إعفاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن أمين مجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير .
تعيين الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، سكرتيرا لسمو ولي العهد بمرتبة وزير بالإضافة إلى مهامه الأخرى.
تعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري، نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير.
تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود نائبا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة
تعيين رميح الرميح نائبا لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة
تعيين محمد عبدالله العميل نائبا لأمين مجلس الوزراء لشؤون المجلس بالمرتبة الممتازة
تعيين الشيهانة صالح العزاز نائبا لأمين مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة
تعيين منصور بن عبدالله بن سلمه نائبا لسكرتير ولي العهد بالمرتبة الممتازة
تعيين عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة
تعيين إيهاب غازي الحشاني نائبا لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمرتبة الممتازة
تعيين أحمد سفيان الحسن مساعدا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة
تعيين خالد وليد الظاهر نائبا لمحافظ البنك المركزي للرقابة بالمرتبة الممتازة
تعيين عبدالعزيز حمد الرميح نائبا لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة