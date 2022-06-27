بأنواعها المبردة والمجمدة والمعلبة.. السعودية ترفع الحظر عن اللحوم القادمة من تنزانيا

من جانب آخر أكدت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية في تنزانيا أن الوزارة اتخذت كل التدابير والمبادرات وتمكنت من حل هذه المشكلة التي تسببت في منع تنزانيا من تصدير اللحوم والماشية إلى الكثير من دول العالم، مشيرة إلى أن الدول التي أعادت استيراد اللحوم تستوردها بشروط مشددة وإثباتات دون شك خلوها من الأمراض.