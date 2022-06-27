بأنواعها المبردة والمجمدة والمعلبة.. السعودية ترفع الحظر عن اللحوم القادمة من تنزانيا
رفعت السعودية الحظر عن استيراد لحوم الأبقار والعجول والأغنام والماعز بجميع أنواعها (المبردة والمجمدة والمعلبة) وكذلك جميع منتجاتها وتجهيزاتها من جمهورية تنزانيا الاتحادية.
يأتي ذلك بعد أن أكدت التقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في العالم- وبناء على التقرير الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)- خلو جمهورية تنزانيا الاتحادية من مرض الحمى القلاعية (FMD).
من جانب آخر أكدت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية في تنزانيا أن الوزارة اتخذت كل التدابير والمبادرات وتمكنت من حل هذه المشكلة التي تسببت في منع تنزانيا من تصدير اللحوم والماشية إلى الكثير من دول العالم، مشيرة إلى أن الدول التي أعادت استيراد اللحوم تستوردها بشروط مشددة وإثباتات دون شك خلوها من الأمراض.
يُذكر أن الحُمّى القلاعية مرض فيروسي، غير قاتل غالبًا، لكنه معدٍ جدًا، يصيب الأبقار والخنازير، وأيضًا الماعز والأغنام وحيوانات أخرى كالفيلة والفئران ونادرًا ما يصيب الإنسان.
ويظهر المرض في الحيوانات على هيئة قرح في اللثة ويسيل لعاب الحيوان فلا يأكل ولا يشرب ويحدث له هزال كما أنه يصيب الحافر بالتهابات شديدة تصل لدرجة "قلعة" ولذلك سميت بالحمى القلاعية، وهذا المرض مصدر للعدوى.