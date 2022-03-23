بأيدٍ سعودية.. تعرّف على تفاصيل تصنيع محطات تحلية المياه المتنقلة

وأشار "الغفاري" على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة بالشراكة مع الجمعية الدولية لتحلية المياه، الذي يعقد لمدة ثلاثة أيام بالخبر، إلى تمكّنهم من تصنيع محطات تحلية مياه متنقلة الأقل استهلاكاً للطاقة بالعالم بكوادر وطنية في جميع المراحل بدءًا من التصميم وحتى التنفيذ والتشغيل، وقال: "بدأنا في أربع ورش مركزية نصنع الهياكل الحديدية لجميع أجزاء الوحدات ومراحل المعالجة الأولية، وقد بدأ الإنتاج وسجلت لصالح المملكة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية".