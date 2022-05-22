بإجماع الأغلبية.. الدول العربية تجدد الثقة للمملكة لرئاسة المجلس التنفيذي لـ"الألكسو"

كما شكر وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، على الدعم والتوجيه والإشراف وتسخير الإمكانات، الذي أعطى الدعم المباشر والكبير طيلة رئاسة السعودية للمجلس التنفيذي للمنظمة الداعم لعمل المنظمة في مجالاتها كافة بما يخدم أهدافها مع جميع الدول العربية ، فيما قدم الشكر لثقة الدول العربية ولأعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" على تجديد الثقة بما تحقق خلال الأشهر العشرة الماضية من نتائج ومكتسبات طورت من عمل المجلس والمنظمة، موضحاً أن ذلك لم يكن ليتحقق إلا من خلال روح العمل الجماعي والحرص على تطوير عمل المنظمة والمشاركة البناءة في تبني القرارات وتنظيم مسارات العمل للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة للإسهام في تحقيق أهداف المنظمة، وتعزيز بناء الحوار والتعاون، وكل ما يخدم المنظمة في عملها المشترك بين الدول العربية الشقيقة.