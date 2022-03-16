بإجمالي ربح 20.5 مليار ريال.. "السعودية للكهرباء" تُعلن نتائجها المالية لعام 2021م

وجاءت أبرز ملامح النتائج المالية لعام 2021م، كما يلي:

• الإيرادات التشغيلية: 69.3 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 68.7 مليار ريال سعودي للعام السابق.

• إجمالي الربح: 20.5 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 8.3 مليار ريال سعودي للعام السابق.

• الربح التشغيلي: 17.6 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 7.7 مليار ريال سعودي للعام السابق.

• صافي الربح: 14.4 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 3.02 مليار ريال للعام السابق.

• بلغ صافي الربح المعدل (صافي الربح العائد للأسهم العادية بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 7.7 مليار ريال سعودي) لعام 2021م مبلغ 6.7 مليار ريال سعودي، مقابل مبلغ 2.1 مليار ريال سعودي للعام السابق.. وبناءً عليه بلغ الربح الأساسي والمخفض للسهم 1.62 ريال لعام 2021م، مقابل 0.50 ريال للعام السابق.

• بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية عام 2021م (حقوق الملكية قبل أداة المضاربة) 83.7 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 79.9 مليار ريال سعودي للعام السابق، وهو ما يمثل نمواً قدره 4.8 %.

• توصية مجلس إدارة الشركة لتوزيعات الأرباح النقدية: 70 هللة للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره 2.9 مليار ريال سعودي.