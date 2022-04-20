بإنجازات واعدة.. "كروز السعودية" تختتم موسمها الشتوي الأول

وقد شارك في رحلات هذا الموسم، التي استمرت ما بين 3 و4 و7 ليالٍ، أكثر من 30.000 راكب، يمثلون 84 جنسية، مما يدل على إقبال السياح، من داخل وخارج المملكة، على تجربة رحلات الكروز في البحر الأحمر، والتي تمثل تجربة فريدة ومثيرة.